Kuumaõhufritüürid on tulnud, et jääda. Need pisikesed juhtmega ahjulaadsed tooted on leidnud tee pea igasse Eesti perre. Kuid nagu iga uue masina puhul ikka, tuleb ka kuumaõhufritüüri hingeelu tundma õppida, vältimaks masina valesti kasutamist. Siin on viis kõige levinumat viga, mida kuumaõhufritüüri omanikud teevad.