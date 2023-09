TALVE OOTUSES ⟩ Üks nipp, mis aitab küttelt kuni 30 protsenti säästa!

Külmade ilmade lähenedes hakkavad paljud mõtlema, kuidas hoida oma kodu talvekuudel soojas, ilma et arved taevasse kerkiksid. Kütte maha keeramine on muidugi üks nipp raha kokku hoida, kuid see pole kuigi meeldiv. Kolme teki sisse mässitult ei muuda fakti, et sissehingatav õhk on jahe ja paneb tati voolama. Lisaks pole selline eluviis mugav. Leidub hoopis parem nipp, mis võib küttearvet lausa 30 protsenti pügada.