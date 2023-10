ON AEG ⟩ Kuidas peaks oma aiaseadmeid hoiustama?

Erinevatel masinatel on erinevad vajadused hoiustamistingimuste osas

Akude, sh ka robotniiduki aku ületalve hoiustamisel tuleb lisaks veenduda, et need on laetud vähemalt 30-50 protsendi ulatuses. Vastasel korral võivad akud pikal hoiustamisel tühjeneda. Uuemate akude BMS süsteem lülitab aga väga tühja aku ohutuse huvides täielikult välja nii, et seda ei olegi hiljem võimalik kasutada. Kui selline aku kevadel pärast laadimist tööle ei hakka, siis võib olla põhjuseks just see, et aku on talvel liiga tühjaks saanud. Siis ei aita muu, kui tuleb uus aku osta.