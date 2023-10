PILDID ⟩ Silm puhkab! Tallinna külje all on müüa piltilusa aiaga kodu

Tallinna kesklinnast ligemale 35-minutilise autosõidu kaugusel asuvas eramus on uuel omanikul täiesti vaba voli. Tule kujunda oma uus kodu enda soovide ja maitse järgi!

1983. aastal ehitatud maja, üldpinnaga 120,9 ruutmeetrit, esimesel korrusel on tuulekoda, avatud planeeringuga köök-elutuba, talveaed, pesuruum ja leiliruum. Korrus ülevalpool suur avatud ruum, mille saab välja ehitada kas või kaheks suureks magamistoaks. Lisaks on siin ka rõdu ja garaaž, millest leiab omakorda kaks eraldi sahvrit.

Tegu on kivimajaga, mille soojustamiseks on kasutatud villa. Välisseina viimistlusmaterjaliks on puit. Kodusoojust jagavad siin majja paigaldatud õhksoojuspumpp, metall-kamin ja köögis olev puuküttega pliit.