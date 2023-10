KUUPÄEV KIRJA ⟩ Baltimaade ägedaim veganmess tuleb taas!

Veganmess, endise nimega Taimetoidumess, on Baltikumi vanim vegan elustiili mess, milles tänavu osaleb üle 70 eksponendi Eestist ja välismaalt. Messil pakutakse söögi- ja tarbekaupa, uudistooteid ja vanu lemmikuid ning loomasõbralikke tervisetooteid, kosmeetikat ja kodukeemiat. Toimuvad ka põnevad ettekanded ja arutelud, taskuhäälingu avalik salvestus ning dokumentaalfilmi Eesti esilinastus. Publiku soovil on messil teist aastat heategevuslik tattoo flash. Kohal on ka ilusalong ja raamatukogu.