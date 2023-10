PALJULUBAV ⟩ Eestis puuritakse aasta lõpuks suur auk, mis aitab kütta maju

«Pärast esimeste puurimisetappide lõpetamist ootame andmeid maasoojusressursside potentsiaali kohta Tiskres ja Roosna-Allikul. Need andmed on oluliseks sammuks pikaajaliste geotermilise energia kasutamise strateegiate väljatöötamisel Eestis. Samuti hindame nende projektide majanduslikku efektiivsust ja keskkondlikke eeliseid. Analüüsid näitavad, et Ida-Virumaal on hea potentsiaal maasoojusenergia kasutamiseks,» selgitab Krupenski. Oleme kindlad, et maasoojusressursside arendamine aitab Eestil saavutada oma eesmärke - vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja tagada tulevastele põlvkondadele puhas energia,» lisab ta. Need projektid on oluline samm jätkusuutlikuma tuleviku suunas.