Skandaali tekitas eelmisel nädalal Spearsi Instagrami lehele üles laetud video, kus staar tantsid koos kahe noaga. Spears lisas selgesõnaliselt, et antud noad ei ole päris, kuid sellest hoolimata tekitas video paljudes küsimusi, kas Spearsi vaimse tervisega on ikka kõik korras.

Nüüd on Spears üle laadinud uue video, kus ta samuti nugadega vehib. Seekord andis ta põhjalikuma selgituse, miks ta seda teeb. Spearsi sõnul jäljendab ta Shakirat, kes samuti esinenud koreograafiaga, mille suureks osaks olid noad. Spears lisab, et Shakira on üks ta lemmik esinejaid. Lisaks kordab staar üle, et videos näha olevad noad ei ole päris.