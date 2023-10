Naabrite toiduamet mures: internetis levivad ohtlikud retseptid, mis võivad lõppeda surmava mürgistusega

Toiduhindade kiire tõus on Rootsi toiduameti mikrobioloog ja Rootsi toiduameti nõunik Åsa Rosengreni sõnul suurendanud inimeste huvi toitu pikaajaliselt säilitada, mis korrektselt tehes võib kõvasti rahakotti säästa, kuid oskamatult lähenedes on risk nakatuda botulismida, mis on väga haruldane, kuid eluohtlik mürgistus.