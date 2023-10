IKEA LAIENDAB VALIKUT ⟩ Kohvikusse jõuab uusversioon ikoonilisest viinerisaiast

Nimelt lisandus IKEA toiduvalikusse taimne hot dog, mille saab Rootsi bistroost kätte lausa 0,70 euroga.

«Inimesed teevad oma toitumise osas üha enam teadlikumaid otsuseid ja mõtlevad, milline on toitumise mõju tervisele ja planeedile. Pakkudes jätkusuutlikke ja seejuures ka maitsvaid toiduvalikuid, saame külastajate säästvamatele valikutele kaasa aidata. Taimne hot dog näeb välja ja maitseb sama hästi nagu traditsiooniline hot dog, kuid ei sisalda üldse liha,» sõnas IKEA Eesti toidu- ja joogi osakonna juht Lauri Tomingas.

Julgustus, et teha rohkem taimseid toiduvalikuid

IKEA soovib innustada veelgi rohkemaid kliente liikuma taimsete toitude suunas, mistõttu hoiab hot dogi hinna taskukohasena.

«Soovime pakkuda rohkem taimseid toidualternatiive, millel on väiksem mõju keskkonnale. Taimne toit on sageli väiksema keskkonnajalajäljega kui loomne. Seega on taimne hot dog IKEA toiduvaliku uus innovaatiline täiendus,» tõi Tomingas välja.

Ikoonilise hot dogi «krõmpsu» jäljendamine

IKEA hot dogi lugu sai alguse 1980. aastate lõpus, kui IKEA asutaja Ingvar Kamprad seda poekülastajatele tutvustas. Ta tõestas, et hot dogi on võimalik pakkuda paljudele inimestele taskukohase hinnaga, säilitades samal ajal selle kõrge kvaliteedi. Hot dogi söömine paneb poekülastusele ideaalse punkti, mistõttu on tänaseks see üks IKEA populaarseimatest toitudest.