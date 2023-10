Kuigi hallituse eemaldamiseks on mitmeid viise, näiteks kemikaalidega desinfitseerimine, on kõige parem jõuda algpõhjuseni, et sellist probleemi ei tekiks. Väljaanne Which? selgitab, et põhiline probleem, miks aknaklaasidele kondensatsioon tekib, on halb ventilatsioon.