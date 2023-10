Digiajastuga kaasnenud plahvatuslik netipõhine meelelahutus tähendas, et meie elus omas vähem tähtsust nii raamaturiiul kui raamatud ise. Nüüd, kui e-raamatud on trendikad ja audioraamatud koguvad populaarust, võiks arvata et raamaturiiulid jäävadki minevikku. Reaalsus on õnneks teine.