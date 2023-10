Tarbijakaitse amet Levikomi saadetud ootamatutest arvetest: siin on mitmeid küsitavusi

2022. aasta suvel pankrotti läinud Levikom Eesti OÜ hakkas endistele klientidele, kellega neil lepingud lõpetatud on, tagantjärele massiliselt arveid saatma. Endised kliendid on mures, sest lepingud on lõpetatud, aga raha nõutakse tagantjärele ja pika perioodi eest.