SUVEPIKENDUS ⟩ Rekordsoe september ajas pojengi õitsema

Paari nädala jooksul tuleb käsitsi maha lõigata üle 5500 pojengipõõsa. Just pojengide tagasilõikamisel avastas peaaednik ühe põõsa seest kollase sära, milleks osutus itoh pojeng Bartzella. «Kollane itoh pojeng Bartzella on ka varem oktoobris õitsema puhkenud, kuid sel aastal üllatab juba teist korda sama sort oma hilise õitsemisega,» lausub Saaremaa Puukooli turundusjuht Rain Arro.

Viimased istutustööd on planeeritud novembri keskpaigani, mis on vähemalt 3 nädalat enne püsivate külmade saabumist.

«See on kõik selleks, et tähistada järgmisel aastal oma pisikest 5-aastast juubelit. Saaremaa Pojengifestival 2024 ei ole enam kaugel, jäänud on vähem kui 245 päeva! Oodata on rohkelt üllatusi ja palju uusi, Eestis esmakordselt esindatud pojengisorte,» räägib oma plaanidest Saaremaa Puukooli peaaednik Marko Toomere.