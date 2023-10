ESIMENE PARTII OTSAS ⟩ Ameerika teravkastmefirma lõi käed Eesti metal-ansambliga

Kohe küpses plaan selle kastmega nii moraalselt kui ka materiaalselt (20 protsenti müügitulust) Ukrainat toetada, seega tuli ka nimi üsna loomulikult ja kiirelt. «Vaenlase veri» – võidetud vaenlase vere joomine (ka mõningate siseorganite söömine), tema jõu omastamise eesmärgil on muistse kombena tuntud paljude rahvaste seas (näiteks Vanem Edda), kaasa arvatud eestlased (Läti Henriku Liivimaa kroonika).

Uut teravust luues vaadati koos üle ka koostisosad, et selles oleks tugev seos Eestiga. Nõnda jõudsid retsepti kadakamarjad, suitsusibulahelbed, lodjamarjad ja ebaküdoonia.

«Vaenlase veri» õnnestus nii hästi, et 20. septembril välja tulnud kastme esimene partii müüdi läbi vähem kui nädalaga ning juba on tiksuma pandud ka uus partii. Esimene toetus on läinud ka Ukraina poole teele.