PILK PEALE ⟩ Open House Tallinn programmis on tänavu 24 uut paika!

Open House Tallinn kutsub 7.–8. oktoobril kõiki arhitektuurihuvilisi külastama ligi 40 unikaalset kohta, millest 24 on programmis esimest korda. Tänavu on rõhk haridusel ning kestlikkusel: kahel festivalipäeval on võimalik tutvuda haridusruumi arhitektuuriga, osaleda välkloengutel ning väljendada festivalimuljeid visuaalsete lugude kogumisega.

Kuna ligi 40 objekti seas on nii keeruka kui ka veidi lihtsama ligipääsuga asukohti, siis mõned neist on festivalil külastajatele avatud ainult ühel päeval. Nii ongi laupäeval teiste seas võimalik uudistada Eesti Draamateatris ja Saksa Saadiku Residentsis, pühapäeval saab aga läbi hüpata Õnnepaleest või hoopis TalTech Mäemaja liginullenergiahoonest. Mõlemal päeval ootab külastajaid näiteks Nunne Botique Hotel ja Roosikrantsi Residents.

Samuti on Open House Tallinn osa sel aastal loodud Open House Europe koostööprojektist, mida kaasrahastab Euroopa Liit. Projekti tänavune teema “Building Futures Together” keskendub jätkusuutlikkusele, sestap on programmis esiteks enamik objekte tulevikku vaatavate lahendustega ning teiseks on aktuaalsed teemad (linnaruumi arengusse panustamine, valgustusdisain, rohetehnoloogiad ja ruumiakustika) arutlusel ka tasuta välkloengutel, mis toimuvad 7. oktoobril kell 17.00 Arhitektuurikeskuse ruumides Kursi 3.

Olulisel kohal on ka vabatahtlike vahetus ning linnaruumi jäädvustamine loomingulisel viisil: Visual Stories konkurssi käigus (4.–23. oktoober) valitakse välja parimad jätkusuutlikkuse ideed edasi (k)andvad joonistused, fotod, lühifilmid või muud formaadid, mis saavad premeeritud ning Lissaboni näitusele.