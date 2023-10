Kui hoiustad kohvi nii, võid selle samahästi prügikasti visata

Soome kohviröstija Arvid Nordquist selgitab, et kohvi suurim vaenlane on hapnik. Kohe pärast kohvipakendi avamist hakkavad selle eeterlikud õlid oksüdeeruma ja maitse järk-järgult halvenema. Kohvi tuleks säilitada alati suletult oma pakendis või õhukindlas kaanega purgis.

«Kohvi on kõige parem hoida jahedas. Kohvi külmkapis hoidmisest võib olla veidi kasu, kuid ainult siis, kui see ei puutu kokku tugevate lõhnadega nagu sinihallitusjuust ja sibul. Halvim võimalik koht kohvipurgi hoidmiseks on pliidi lähedal,» ütleb kohviekspert ja Arvid Nordquist Soome juht Cecilia Mérus.