Naase koju lutikateta! Pariisi külastades tee nii, et vereimejad sulle külge ei hakkaks

1950. aastatest prantslaste elust peaaegu kadunud lutikad on viimastel kümnenditel taas arvukamalt ennast näole andnud ning seda eeskätt elanike tiheduse kasvu ja liikuvuse tõttu. Vereimejaid on kohatud Pariisi metroos, rongides ja Pariisi Charles de Gaulle'i lennujaamas. Reisijad on vastikustundest hoolimata postitanud sotsiaalmeediasse lutikapilte ja -videoid.

Arvatakse, et kümnendikul Prantsuse leibkondadest on viimasel paaril aastal olnud kokkupuuteid lutikatega. Sageli on neist vabanemiseks vaja tõrjet, mis maksab mitusada eurot ja mida tuleb korrata. Lutikaid aga rahus ei huvita ning Prantsusmaad külastav turist võib samuti mõne lutika üles korjata ja koju tuua. Seega on oluline teada, kuidas end vereimejate eest kaitsta.