KERGESTI VÄLDITAVAD VEAD ⟩ Mullu puhkes hooletu kütmise tõttu üle 100 tulekahju

«Igal sügisel, kui kütteperiood algab, on kahju vaadata, kuidas lihtsast hooletusest võib saada kulukas, aega raiskav ja närve lõhkuv kannatuste rada. Sageli on näha, et põlengu põhjustasid kergesti välditavad vead,» tõdes Lepvalts.

Oluline on rõhutada, et küttekolde korrashoid on koduomaniku vastutusel. Kui küttekolde kasutamine on korstnapühkija aktiga keelatud –ahi katki või lõõrid umbes – aga inimene ikka kütab oma katkist ahju, tagajärjeks põleng, siis on kindlustusfirmal õigus hüvitamisest loobuda.