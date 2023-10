KASUTA VÕIMALUST ⟩ Rakvere linn pani 43 kinnistut oksjonile

Abilinnapea Kert Karuse sõnul korraldab Rakvere linnavalitsus oma halduspraktikas esmakordselt nii märkimisväärses mahus enampakkumise. „Enamus ehk 28 müüki tulevatest elamumaa kinnistutest asuvad äsja valminud Navi tänava arenduses, mis on Rakvere linna ajaloo esimene ja suurim elamuarendusprojekt,“ märkis ta.

Navi tänava arenduses, Propelleri ning Lenduri tänaval on välja ehitatud kogu taristu: vee- ja kanalisatsioonitrassid, tänavad, sõidu- ja kõnniteed, tänavavalgustus, bussipeatus, kinnistutele on tehtud elektriliitumised ja välja ehitatud ülikiire internetivõrk. „Uutele elanikele on loodud kõik võimalused rajada Rakveresse oma unistuste kodu,“ ütles Karus.