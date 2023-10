KOSMILINE KOOSTÖÖ ⟩ IKEA lõi uue kollektsiooni koostöös mudilastega

«IKEAs usume, et lapsed on maailma kõige tähtsamad inimesed ja kodu võib olla suurepärane mänguväljak. Mäng on laste jaoks parim viis õppimiseks, arenemiseks ning kasvamiseks. AFTONSPARV kollektsiooniga saame suurendada laste loovust ja kasvatada neis uudishimu kosmose vastu,» sõnas IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juhataja Pedro Castro.

Kosmos kui inspiratsiooniallikas

«Kosmos on kõikjal meie ümber ja see on olnud inimestele läbi aegade inspiratsiooniallikaks. Kosmosemängud on lastele põnevad, sest neid mängides saavad nad ise osa inimkonna suurimast seiklusest,» tõi Eesti füüsik, tehnikateadlane ja teaduse populariseerija Mart Noorma välja. Ta lisas, et uudishimu on lastel loomulikult olemas ning nende lähedaste roll on seda heade vastuste ja põnevate seikluste kaudu toetada.