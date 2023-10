Kokanduskunstis on Michelini täht üheks mõõdupuuks, mille alusel hinnatakse restoranide ja nende kokkade oskuseid. Kuid see pole kindlasti ainus ning leidub palju tipp-kokkasid, kes ei soovi Michelini süsteemis osaleda. Kuid siiski...

Andekas ja töökas tipp-kokk juhib tihti mitut restorani korraga, rügades kord ühes, kord teises ning korraldades nende tööd ja menüüd. Nii võibki tekkida olukord, et ühel kokal on rohkem kui kolm Michelini tärni, mis on maksimum, mille üks restoran teenida võib.