Traditsiooniliselt pärinevad loorberilehed Vahemere piirkonna loorberipuudelt. Olid need just loorberilehed, millest valmistati Vana-Kreekas sportlastele kroonid. Tänapäeval on see laialdaselt kasutatav ürt suppides, hautistes, puljongites ja teistes aeglaselt valmivates roogades ning marineerimisel. Loorber on vastumürk toksiinidele, aitades puhastada põrna, maksa ja liigeseid.