PILTUUDIS ⟩ Vaata, millisest büroohoonest saab Tallinna värava uus maamärk!

Võitjaks osutus arhitektuuribüroo LUMIA ja KINO Maatikuarhitektide töö «Portaal». Konkursi võitja sobib suurepäraselt ajaloolise Fahle Parki üldise kontseptsiooniga ja sellest saab väärikas maamärk ühes linna tähtsaimas sõlmpunktis.

«Portaal» valiti võidutööks ühehäälselt ning ehitustöödega on plaanis algust teha 2025. aastal, kohe peale projekteerimist ja ehitusloa väljastamist. Kavandatav hoone tuleb 14 korruseline, millele lisandub kaks maa-alust korrust ja see toob kinnisvara turule juurde ligi 10 000 ruutmeetrit A-klassi büroopinda. Hoone vaheseinu on võimalik nihutada ning muuta büroopindade suurusi ja ruumiplaneeringut.

Kavandatava hoone esimesel korrusel on tänavaruumi suunas avatud kohvik ja poed, ülejäänud korrustel on terrassidega bürood. Hoone on mahuliselt liigendatud, et saavutada meeldejääv ja skulpturaalne vorm kõikidest suundadest. „Kuna „Portaal“ hakkab tähistama Fahle kvartali ühte olulist väravat, siis luuakse hoone ümber aktiivne linnaruum koos haljastuse, istumiskohtade ja tänavamööbliga ning mugava ühendusega Fahle Parkiga ja linnaga.