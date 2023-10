Toiduhindade kiire tõus on pannud põntsu paljude rahakotile. Lisada juurde laenude, teenuste ja tarbeasjade kallinemine, leiavad paljud end olukorrast, kus tuleb kõvasti kulutusi koomale tõmmata ning esimese asjana vaadatakse toidukorvi poole.

Kui varem käisid paljud poes üsna priiskavalt, haarates kaasa seda, mida süda lustis, siis nüüd ollakse palju ettevaatlikumad. Kasutatakse ära kampaaniaid ja rabatakse tooteid, mis säilivusaja lõpu saabumise tõttu alla hinnatud. Soodsamad asjad toidukorvis ei tähenda aga, et toit ise peaks maitsema kui nätske kört. Jamie Oliver on loonud soodsa ostukorvi juhendi, millest pigistab välja vaat et gurmeeroad, ning jagab hulga nippe raha säästmiseks.