«MASTERCHEF EESTI» ⟩ NATO pakist valmistatud gurmeeroog? Täna algav uus hooaeg ületab kõik ootused

«MasterChef Eesti» tunnistati sel kevadel Eesti parimaks meelelahutussaateks. Saate peaprodutsent Kaupo Karelsoni sõnul ei tähenda see, et «MasterChefi» tegijad saaks jääda loorberitele puhkama. Pigem vastupidi – publiku ootused on köetud kõrgeks ning see tähendab, et uuel hooajal tuleb vinti veelgi enam peale keerata.