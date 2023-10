Riik müüb enampakkumisel 3,1 miljoniga endist Tõnismäe asutusehoonet

Asutusehoonel on viis korrust, millest üks katusekorrus ja lisaks keldrikorrus, esialgselt on hoone ehitatud korterelamuks. Arhiivihoidlal on üks maapealne korrus ja üks keldrikorrus. Hoovis asuv arhiivihoidla ja asutusehoone on omavahel ühendatud, vahendab BNS.