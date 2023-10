NÄDALA AED ⟩ Lõigata või oodata?

Iseenesest aitavad öökülmad juba päris palju kaasa otsusele, mida lõigata, mida mitte. Kui ikka taimepealsed on kaotanud igasuguse dekoratiivsuse, muutunud kollaseks, pruuniks või on rohtsed varred suisa kokku vajunud nagu hostadel, siis pole mõtet neid aias hoida. Seda enam, et nende all on mõnus talvituda kõiksugustel tigudel ja seenhaigustel.