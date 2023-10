GALERII ⟩ Anonüümne tänavakunstnik võõpas Norra sadamasse hiiglasliku seinamaali

Stavangeri linnas Põhja-Euroopa suurimale viljahoidlale võõbatud taies on 3600 ruutmeetrit suur. 60 meetri kõrgusele küündiv teos juhib tähelepanu toidupuudusele ning põllumeeste probleemidele.

Seinamaalil on kujutatud kodutut talunikku, kelle käes oleval sildil on kirjas: «Töötan toidu eest.» Teose valmimiseks kulud mitu nädalalt ning töö sõnumit on kiitnud nii kohalikud elanikud kui põllumehed.