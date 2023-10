FOTOD ⟩ Ehitajad, kes rikkusid vannitoa põranda, ähvardavad töö tellijat: «Edasi suhtleb Allar Jõks»

Põrandale loodi asetades selgus, et vale pole mitte vaid kalde nurk vaid ka suund, vesi jookseks selles vannitoas põranda trapi asemel hoopis elutuppa. Uksepakku paigaldala ei saa, ühes otsas on põrand 0,9 sentimeetrit madalamal. Kolmandaks ei saa seetõttu vannitoale panna ka ust ennast, sest vale kalde tõttu ei käiks see lihtsalt kinni ega lahti. Neljandaks veaks ilmnes, et ei saa paigaldada duši klaasi ja lõpuks ilmnes, et duši trapp on ka liiga kõrgele paigaldatud.