OHTLIK SELTSKOND ⟩ Millega said hakkama külmikut fännanud kass ja ilusalongis lustinud tšintšiljad?

Ohule tuleb kiiresti jälile saada

Kõik me teame, et tuleohust annab märku suitsuandur, kuid kas sellest piisab, kui olete kodust eemal ning pliidil kärssab pajakinnas? Pigem on tõenäoline, et saate olukorrast teada alles siis, kui on juba hilja.

Samuti ei anna suitsuandur märku teisest salakavalast ja nähtamatust ohust – vingugaasist. Tervise ja vara seisukohast on aga oluline, et saaksite tulekahjust ja vingugaasist teada võimalikult kiiresti.

Tavalisest suitsu- või vingugaasiandurist on kasu ainult siis, kui keegi on kodus. Seepärast on mõistlik koju paigaldada nutikas suitsu- ja vingugaasiandur, mis annab ohust kohe ka reageerijatele märku. Nii on teie turvatunne tagatud ka siis, kui viibite kodust eemal ning vara ja lemmikloomad on kaitstud.

Koduloomad pole süüdi

Oras möönab, et reeglina põhjustavad koduloomad tulekahjusid inimeste hooletusest. Näiteks jäetakse loomad järelevalveta ja unustatakse pikendusjuhtmed vooluvõrku ning loomadele kättesaadavaks. “Seadmete kasutusjuhendites on selgelt kirjas, et lemmikloomad tuleb elektriseadmetest eemal hoida ja seda mitte ilmaasjata,” toonitab ta. “Näiteks jänesed, hiired ja rotid on suureks ohuks elektrikaablitele. Nad närivad isolatsiooni, mille tagajärjel vajuvad kaablite voolujuhtivad sooned metallilisse puutesse – seejärel tekib lühis ja sädemed võivad süüdata teie kodu.”

«Harvad pole juhud, kui loomad pissivad pikendusjuhtmetele ning kuna uriin on soolane ja happeline, tekivad särisemised, ülelöögid ja lühised,» nendib elektrispetsialist.