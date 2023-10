Maja müügiga tegelev Ericka Kristal Eucker pani kummituste olemasolule viitava sildi matusebüroo ette ja see on pannud pisikese Millbury linna kihama. Maja eest küsitakse 769 tuhat dollarit.

«See on siin seisnud palju aastaid ja kindlasti on sellega seotud palju ajalugu. Ma ei ole kindel, kas maja tõesti kummitab, kuid arvestades maja vanust, arvan, et see on võimalik,» ütles Eucker kohalikule telekanalile WCVB-TV-le.