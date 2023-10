PARIMATEST PARIM ⟩ Vaata, kes kuulutati Balti riikide parimaks sommeljeeks

«See on mu esimene võit sommeljeede võistlusel – uskumatu ja suur-suur üllatus! Eriti tore on veel nii suurt võistlust võita. Kogu võistlus oli põnev ja eriti raske oli finaal, aga andsin endast parima igas etapis. Võtsin valmistumiseks ja õppimiseks ka aega. Olen väga tänulik teiseks tulnud sommeljee Mikk Parrele, kes on olnud kogu minu sommeljee teekonnal mu õpingukaaslane, toetaja ja innustaja. Baltimaade parima võistlusel õnnestumisele andis olulise tõuke ka Eesti meistrivõistlustel osalemine, õppisin sellest kogemusest palju. Lisaks panin end hiljuti proovile Läti ja Leedu sommeljeede võistlustel, kust samuti väärt kogemusi ammutasin,» ütles Aleksei.

«Võistlejate taseme saab kokku võtta kahe sõnaga – väga kõrge! Kaasahaaravas finaalis, eriti restorani ülesandes, pandi proovile nii someeljeede oskused, detailide märkamine kui ka esinemisnärv. Kogu võistlust iseloomustas suurepärane korraldus ja ülesannete vaheldusrikkus. Iga kandidaat, isegi kui ta ei jõudnud finaali, pidi täitma mitmesuguseid ülesandeid, mis juba iseenesest on väga kasulik kogemus nii tööks kui ka tulevasteks võistlusteks,» sõnas rahvusvahelise žürii esimees, maailma parima sommeljee tiitlit kandev Raimonds Tomsons. Ta on võitnud A.S.I. Best Sommelier of the World 2023, A.S.I. Best Sommelier of Europe & Africa 2017 ja olnud paar aastat varem ka Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix’ võitja.