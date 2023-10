KES NAD ON? ⟩ Tallinn Design House esitles kolme uut kodumaist brändi

Kioko on aeglase moe ja lasterõivaste bränd, kes lähtub lineaarse majandusmudeli – ostan, kasutan, viskan ära – asemel ringsest majandusmudelist ning nad annavad endast parima, et olemasolevat toodet saaks veel kord või kordi väärindada. «Minu põhimõte ettevõtjana on, et minu pärast ekstra midagi juurde ei toodeta. Lisaks riietele, mis on tehtud kangajääkidest, on ka sildid trükitud tapeedijääkidele ning niidid on saadud teiselt ringilt,» kirjeldas Kioko looja Anni Koha.