KEERULISED LOOD ⟩ Skandinaavia ehitusturu raskused võivad mõjutada just nende linnade ostjaid

Väikelinnade korteriturud on Eestis seni pidanud makromajanduslikele sündmustele oluliselt paremini vastu kui Tallinn või Tartu, mille juures väikelinnade hinnalangus on olnud seni oluliselt mõõdukam või pole seda mõnes piirkonnas isegi veel esile kerkinud.

«Arvestades aga, et peamiselt Põhja-Eesti väikelinnades ja alevikes on suurel hulgal leibkondi, mille meesterahvad on ajalooliselt käinud laialdaselt Soomes, Rootsis ja Norras tööl, võib sealsete peamiselt ehitussektoriga seotud negatiivsete trendide jätkuva süvenemise taustal ajalise viitega ka veel 2024. aasta esimeses pooles kannatada saada just Eesti väikeasumite elamispindade turg,» tõdeb Arco Vara analüütik ja kutseline hindaja Mihkel Eliste.