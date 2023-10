Tallinna restoranide nädal tuleb taas! Osaleb rekordarv pealinna asutusi

«Juba hetkel teame, et restoranide nädala vastu on huvi suur nii restoranide kui klientide poolelt,» ütleb Tallinna restoranide nädala projektijuht Mairit Saluveer, kelle sõnul on kodulehte külastamas päevas tuhandeid inimesi. «See näitab, et menüüdega tutvumisel tehakse korralikku eeltööd.»

Saluveer märgib ka, et juubeliüritusel on osalejaid rekordarv: huvilised saavad valida 81 restorani hulgast. «Kasvanud on ka rohemärgisega restoranide arv, neid on kokku 24,» julgustab Saluveer kõiki lähemalt tutvuma planeedisõbralike valikutega. Alates möödunud aastast suunab Tallinna restoranide nädal rohkem tähelepanu keskkonnasõbralikele valikutele ja restoranidel on võimalus pakkuda menüüs rohetähisega roogi. Restoranid, mis on juba initsiatiiviga liitunud, on eraldi esile tõstetud uues rubriigis «Rohelised valikud».

«On hea meel, et Tallinn rohepealinnana samuti panustab ja toetab keskkonnasõbralikke valikuid restoranimaastikul,» kiidab Mairit Saluveer. Korraldaja Paavo Pettai peegeldab sama arvamust. «Inimesed tahavad süüa kohalikku ja puhast toitu – need on äärmiselt inimlikud soovid – ning puhta elamuse saamiseks ollakse valmis ka panustama ja pingutama. Restoranid on tulnud väga hea meelega meie algatusega kaasa ja valikut on novembri alguses küllaga,» mainib Pettai. «Meil on olnud ka väga hea partnerlus rohepealinnaga ning on rõõm, et Tallinn tähtsustab toidukultuuri arengut ja kasvu.»