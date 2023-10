EHITUS ALGAS ⟩ Balti jaama vastu kerkib eksklusiivne kortermaja

«Mere ja vanalinna vahele jääva populaarse Kalamaja piirkonna uus arhitektuur ei pea kopeerima armastatud puitarhitektuuri motiive. Olemasolevale hoonestusele on vaja pakkuda kontrasti, kus nii vana kui uus saavad üksteist esile tõsta,» leidis Haak ja lisas, et viimane peegeldub ka hoone siselahendustes. «Inimestele meeldib vaheldus, kuid seejuures tunnevad end hästi, kui on midagi tuttavalikku.»

Haak leidis, et koduse elukeskkonna disain ei pea olema midagi ulmeliselt uuenduslikku ja silmatorkavalt trendikat. Siselahenduses on lähtutud understated luxury (vaoshoitud luksus) kontseptsioonist, ent seejuures välditud klišeedeks kujunenud lahendusi.

Haak lisas, et uusarenduste laialdane klassikalise kalasaba lipp-parketi kasutus on selle algupärasele ajastule iseloomuliku idee kaotanud. «Elu Maja siselahenduses pakume alternatiivina erilise mustriga lipp-parketti, andes sellele värskema, kuid sama ajatu välimuse,» rääkis Haak. Teine materjal, mis on sisearhitekti sõnul trendide poolt väsitatud, on telliseformaadiga seinaplaadid, kuid mille formaadi ja laotise muutmisega on nad sarnaselt parketile andnud siselahendusele uueilmelise tegumoe. «Esmapilgult palju kasutust leidnud trendikate, kuid ajale jalgu jäänud lahenduste ümber mõtestamine on väljakutse, ent selle baasil taasloodu mõjub värske ja eristuvana,» kinnitas Haak.