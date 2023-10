Tartu ehitus- ja sisustusmessil antakse nõu hoonete kaasajastamiseks

Tulenevalt aastaajast pannakse palju rõhku energiasäästlike lahenduste tutvustamisele, kuid esitletakse ka sisustustrende ning disainerid pakuvad konsultatsioone. Tänavuse eriprojektina on üks messikeskuse paviljonidest tervenisti saunatemaatika päralt.

Messi Ehitus ja Sisustus projektijuht Anders Urbel rääkis, et tõuke saunatemaatika esile tõstmiseks andsid mullu sügisel messil osalenud saunamajade tootjad, silmas pidades tänavust sauna-aastat. «Nii ongi 1000-ruutmeetrine paviljon saunamajade, kümblustünnide, terrasside, tuleasemete ja valgustite päralt ehk kõik, mis võiks ühe saunakompleksi juurde kuuluda. Varasemalt on saunateemad jagunenud vastavalt spetsiifikale erinevate messipaviljonide vahel, tänavu moodustub neist tervik,» kirjeldas korraldaja. Kohal on ka sellised ettevõtted, kelle puitmaju varem Eestis messidel esitletud ei ole.

Projektijuhi sõnul on messi planeerimisel silmas peetud, et siit leiaks huvipakkuvaid teemasid nii kodu remondi või uue maja ehituse planeerijad, sisedisainerid kui ehitusettevõtjad. «Külastaja tuleb eesmärgiga leida messilt midagi uut ja saada head nõu, olgu selleks küttesüsteemi uuendamine, targa kodu lahendused või kujundamine. Usun, et mess pakub igaühele midagi, sest toob hulgaliselt kokku erinevate valdkondade ettevõtteid ning ees ootavad kolm sisukat päeva,» märkis Urbel.

Tavaks on saanud, et ettevõtted on jagatud paviljonide vahel kaheks suuremaks alateemaks ehk ehitus ja sisustus. Messikeskuse esimese paviljoni fookuses on hoonete ehitus, ventilatsiooni- ja kütteseadmed, veetöötlusseadmed, ehitusmaterjalid ning muu valdkonnaga seonduv. Tagumine paviljon on aga sisustuse päralt ning temaatikaid on korraldaja sõnul seinast-seina ehk alates elektriseadmetest, eritellimusmööblist ja peeglitest kuni taimede, dekoratsioonideni ja kujutava kunstini välja.

«Kunstnike kaasamine messimiljöö loomiseks on põnev nii korraldajatele, kunstnikele endile kui külastajatele. Mullune idee, kus kunstnik maalis lõuendile otse külastajate silme all tekitas palju elevust ning oli näha, et kunst pakub rahvale huvi. Tänavu on näituseala veelgi suurem ja loodame, et messi järel leiab nii mõnigi teos uue omaniku,» tutvustas ta.