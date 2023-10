SÜDAMEGA LOODUD ⟩ Suvekohviku eksperimendist sündis Padisele midagi tõeliselt ägedat

«Meil oli julge pealehakkamine, aga rahalisi vahendeid nappis. Taaskasutusest ja rohelisest mõtteviisist inspireerituna kombineerisime kokku eriilmelist mööblit ja sisekujunduselemente, mis andsid ainulaadse tulemuse. Just seda võluvat maalähedast atmosfääri peavad külastajad hea toidu kõrval täna meie puhul üheks kõige suuremaks plussiks,» räägib Padise Kastelli rajamislugu perenaine Heleen Välba.

19. sajandi keskpaigas ehitatud paekivist tallihoone on viimastel aastatel saanud täiesti uue hingamise ja suvekohvikuna alustanud Padise Kastellist on välja kasvanud aastaringselt külastajaid võõrustav populaarne elamuste kohtumispaik. «Külastajad soovivad meelelahutust ja toredaid maitseelamusi igal aastaajal. Kui teed oma asja südamega, siis ei pelga inimesed ka kaugemalt just nende elamuste pärast kohale sõita,» räägib perenaine aastaringsest ettevõtmisest.