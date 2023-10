KAS KA SINA? ⟩ Enamik eestlasi paneb jõulu-eelarve just selleks ajaks paika

IKEA poolt iga-aastaselt läbiviidav uuringust selgus, et iga teine Eesti elanik plaanib hoida kulutused samas suurusjärgus, mis mullu. Samas on muutunud kulutuste jaotus: iga viies vastanu planeerib säästa raha reisimiselt ja iga kolmas riiete, kingade ja aksessuaaride pealt. 16 protsenti vastajatest usub, et rohkem raha kulub tänavu toidule, sest korraldab sel aastal pere ja/või sõprade kogunemisi.

36 protsenti seostab jõule pigem emotsioonide kui asjadega

«Jõuludeks valmistumine algab üha varem. Osalt on see pragmaatiline, sest eelarve koostamine ja raha säästmine võimaldab pühadeks targemalt valmistuda, kuid samas on saanud jõuluootusest pühadeperioodi lahutamatu osa. Uuringus selgus, et 36 protsenti vastajatest seostavad jõule lähedastega ajaveetmise ja positiivsete emotsioonidega, mitte materiaalsete asjadega. Ja loomulikult aitab häid emotsioone luua ka pühaderüüs kodu. 43 protsenti Eesti inimestest valmistub jõuludeks oma kodu kaunistades,» rääkis IKEA Eesti turu juht Marko Põder.