EKSPERT ⟩ Sõja lõpp pöörab Eesti ehitusturu pea peale

Raul Kadaru sõnul keegi veel ei oska öelda sõja lõpptähtaega, aga kindlasti järgneb sellele suur riigi ülesehitamise buum, mida toetab rahaliselt kogu Euroopa. «Kui Venemaa peaks selgelt kaotama, siis tulevad sealt lisaks ka reparatsioonid. Ehitusmaterjalide tootmine on tasakaalus nõudlusega ning väga suuri koguseid keegi kuskile lattu varuks ei tooda. Kui nõudlus hüppeliselt kasvab, siis pole tootjatel seda kohe võimalik täita ning tekib paratamatult defitsiit,» ütles Kadaru.

«Sarnane turumoonutus tekkis eelmisel kevadel, Ukraina sõja alguses, mil Venemaalt ja Valgevenest enam materjale ei tulnud, ehitajad hakkasid hirmuga varuma ja hinnad tõusid lühikese ajaga pea poole võrra,» rääkis Kadaru ja lisas, et praeguseks on leitud uued tarnijad ning hinnad on langenud sõjaeelsele tasemele tagasi.