Ühe rohkemate laste ja täiskasvanute menüüs on soola- või suhkrurikkad toidud, millel on kehale ja ajule uskumatu mõju. Ekspertide sõnul on iga seitsmes täiskasvanu ning iga kaheksas laps sõltuvuses rafineeritud või ületöödeldud toidust, vahendab The Guardian. Asjatundjad soovitavad sellest johtuvalt teatud toiduaineid erimärgistada.