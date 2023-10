ON, MIDA OODATA ⟩ Pärnu nutilinnaku arendajad said meeskonna täiendust Silicon Valleyst

Clever Cities Groupi kaasasutaja ja tegevjuhi Thomas Abrahami sõnul on arendaja planeerimas Pärnusse majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikku linnakut, mis toimiks omalaadse ökosüsteemina. «Mul on väga hea meel, et meie nõukoguga liitus rahvusvaheliselt tunnustatud nutikate linnade ekspert dr. Reichental,» sõnas Abraham.

Pärnus tegutseva mänguarendusettevõtte Gamecani asutaja ja Clever Cities Groupi juhatuse liikme Marten Palu sõnul on mängutööstuses kõige suurem väljakutse heade töötajate leidmine ja hoidmine. «Selline ökosüsteem, kus me saame talente välja koolitada ja pakkuda neile seejärel sobivas elukeskkonnas kõrgepalgalisi töökohti, oleks väga kasulik nii Pärnule kui ka kogu Eestile. Meie lähiriikides Soomes ja Rootsis on juba maailma mastaabis tipptasemel mängutööstus, mis ka keerulistel aegadel on oma käivet ja kasumit kasvatanud ning kuhu kogu aeg oodatakse uusi tublisid tegijaid,» kirjeldas ta konkurentsiolukorda.