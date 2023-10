ASTU AJAMASINASSE ⟩ Nõmmel müüakse ajastule truud maja, mis täis omanäolist kunsti

Nõmme mändide all asuv 2993 ruutmeetri suurune kinnistu on üks omapärasemaid piirkonnas. 363,6 ruutmeetri suurune elumaja on sisustatud maitsekalt, millele lisab vürtsi põnevad kunstiteosed.

Hoone projekteeris 1930. aastatel arhitekt Eugen Sacharias ning valmis see 27. augustil 1940. Maja renoveeriti 2004. aastal, mil ühtlasi tegi hoonele sisekujunduse Eesti tuntud sisearhitekt Juta Lember.

Sisekujunduses on jäädud truuks originaalile. Foto: KV.EE

Renoveerimise käigus säilitati palju algupärast. Maja on ehitatud kahekihilise püstpalk maja konstruktsioonil ning väljaspoolt kivivillaga soojustatud. Välisilmet hoonel ei muudetud: välisseinad krohviti üle ja aknad uuendati. Plekkkatus vahetati kaks aastat tagasi uue vast välja ning lisati täiendav soojustus, mis vastab kaasaja nõuetele.

Müüdav kinnistu koosneb koosneb kahest eraldiseisvast kinnistust: Vabaduse pst 109 (1943 ruutmeetrit) ja Vabaduse pst 109a (1050 ruutmeetrit). Vabaduse pst 109a krundile on ka soovi korral võimalus ehitada juurde eraldi maja.

Elamist iseloomustab kunstirohkus. Foto: KV.EE

Hoov on haljastatud ning piiritletud korraliku puitaiaga, et tagada privaatsus. Hoovis on piisavalt ruumi lisada aiamööbel ning olemas on ka välibasseini valmidus.

Õueala kaunistab veel mändide all seisev pronksist jaanalind, mille autoriteks on kunstnik Jaak Soans ja arhitekt Rein Luup. Igas aias võiks olla skulptuur, ja kuna Nõmmel on oravad, jänesed, rebased tavalised, siis otsustati hoopis erilise linnu kasuks.