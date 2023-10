NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kõrvits astub ette. Supis, koogis ja popis kõrvitsalates

Kõrvitsal on pidu, sest kõrvits saab end praegu näidata kõige parematest külgedest ükskõik millises peokülalistele keedetud suures pajatäies sügissupis või magusas küpsetises. Kodudes, kus kõrvitsast lugu peetakse, saab maailma suurim mari – jah, botaaniliselt on kõrvits just mari – hooaja tipul ka jõuluks marineeritud, saiatainasse segatud ja praelisandiks küpsetatud.