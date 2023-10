Feng shui ekspert Marie Diamond ütleb, et vaid väikeste muudatuste abil oma kodus saab igaüks meist parandada oma tervist, suhteid ja rahalist seisu. Marie, kes käis tänavu esmakordselt Eestis tarkusi jagamas, on seda korduvalt kogenud ning 30 aasta jooksul oma teadmisi teistelegi, sealhulgas paljudele Hollywoodi staaridele, jaganud.

Sel suvel Kultuurikatlas Mindvalley suveülikoolis esinenud Marie Diamond on üks Euroopa nõutumaid feng shui eksperte, kes sel alal tegutsenud 30 aastat ning töötanud paljude Hollywoodi staaridega: Steven Spielbergi perekond, Ronnie Wood Rolling Stones’ist, Mick Jagger, Jason Bateman, Paula Abdul, Jodie Fsoter on vaid mõned nimed, keda ta välja tuua tohib.

Marie usub, et ümbritsev keskkond mõjutab meid rohkem kui arvame ning vaid väikeste muudatustega enda kodus on võimalik oma elu parandada ja unistusi kiiremini täita. Ta on seda kõike ka ise kogenud, saades ainsa eurooplase ja feng shui eksperdina võimaluse osaleda 2006. aastal välja tulnud dokumentaalfilmis «Saladus», mida on tänaseks näinud miljonid inimesed üle maailma. Täna nõustab Marie feng shui alal nii ettevõtteid kui ka erakliente, on välja töötanud oma isikliku metodoloogia ning välja andnud rammatuid.