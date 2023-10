NÄDALA RESTORAN ⟩ Tallinnas on Võru

Paljude kurvastuseks tundub pealinnas 7,90 eurot restoraniprae eest juba uskumatult odav. Kuid ometi on see tõsi. Loen kodulehelt ette mõned lõppenud nädala päevapraed: lestafilee köögiviljagratääniga, Burgundia pada, Viini šnitsel ahjukartuliga, parmesanipaneeringus kana pärlkuskussiga, seente ja juustuga täidetud kotlet kartuli-lillkapsapüreega ja nii edasi. Igal argipäeval oma. On ka päevasupp 5,90 euro eest. Igatahes vaheldusrikkusega on nähtud vaeva, nii et ka need, kes seal tihedamalt lõunatamas käivad, ei tunne arvatavasti tüdimust.