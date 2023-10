NÄDALA AED ⟩ Taimed tuppa, tali tuleb!

Suvelillede all mõistame taimi, kes elavad välitingimustes ainult ühe hooaja. Need võivad olla üheaastased taimed nagu saialilled või magunad, ent suvelilledena kasvatatakse ka paljusid selliseid taimi, kes oma kodumaal kasvavad aasta ringi ja võivad elada aastaid. Suvelillede säilitamiseks on mõtet pingutada siis, kui tegemist on kalli või mõne haruldase taimega või lihtsalt teile meeldiva värvitooniga, mida järgmisel aastal enam saadaval ei pruugi olla.