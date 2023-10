REPORTAAŽ ⟩ Esimest korda Eesti Oktoberfestil: «Appi, see kann on ju suurem kui mu pea!»

Tuleb välja, et eestlaste sees pulbitseb suur õllearmastus, sest on näha, et sel õhtul on kohale saabunud tõeline õllenautijate koorekiht – iga teine või kolmas vastutulija on kostüümiga kõvasti vaeva näinud ning riietanud end Baierimaa rahvarõivaisse, mehed traksidega nahkpükstesse ja naised vallatusse ruudulisse seelikusse. Kui paljud on kostüümi laenutanud Maskeraadi-nimelisest kostüümilaenutusest, mida ürituse leheküljel reklaamitakse, siis on ka neid, kes on fantaasial lennata lasknud.