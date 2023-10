AMATÖÖRKOKKADE KOOREKIHT ⟩ «MasterChef Eesti» teise hooaja finalistid on selgunud!

Iivika Montonen (40)

Iivika Montonen. Foto: Harry Tiits

Iivika on tootmisjuht, kelle jaoks on kokkamine äärmiselt rahustav tegevus. Tema jaoks on toit miski, mis toob inimesed kokku ning millel puuduvad piirid. Kuna vürtsideta elu on Iivika meelest igav ja üksluine, siis ta paneb oma roogades rõhku just maitseainetele ja ürtidele.

Anastasija Tihhaja (25)

Anastasija Tihhaja. Foto: Harry Tiits

Anastasija on ametilt stjuardess. Kokanduse vastu hakkas ta tõsisemat huvi tundma alles paar aastat tagasi, kuid selle aja jooksul on ta õppinud igast toorainest midagi maitsvat välja võluma. Anastasija on ise taimetoitlane ning unistab sellest, et saaks ühel päeval avada oma vegan kohviku.

Leeni Janete Kreen (18)

Leeni Janete Kreen. Foto: Harry Tiits

Leeni on õpilane, kellel vaatamata noorele vanusele on siht silme ees: tema unistus on saada kondiitriks. Küpsetamise juurde jõudis Leeni läbi katsetamise. Üks päev valmistas ta kooki, järgmine päev küpsiseid ning nii see talle meeldima hakkaski. Tänaseks on Leenil välja kujunenud ka oma firmaroog, milleks on trühvlitort.

Anastasia Zaev (30)

Anastasia Zaev. Foto: Harry Tiits

Anastasia töötab järelvalveametnikuna. Kokkamist armastab ta seepärast, et köögis ei pea end piirama ning söögi valmistamine suudab rasketel hetkedel tuju tõsta. Anastasia tunneb end kõige rohkem omas elemendis, kui ta valmistab Aasia toite. Kokanduse vastu hakkaski ta suuremat huvi tundma siis, kui elas mõnda aega Hiinas.

Peep Peterson (48)

Peep Peterson. Foto: Harry Tiits

Peep on ettevõtja ning endine tervise- ja tööminister, kes vabal ajal on hoopis pühendunud «toiduminister». Huvitavate roogade ideed tabavad Peepu nii kokaraamatuid sirvides, kui ka restorane külastades: «See on nagu Beethovenil – kui temal oli helipilt kurtide kõrvade vahel, siis minul on maitsekujutlus keelel enne, kui üldse turule lähen või pliidi juurde astun.»

Lili Kobrin (31)

Lili Kobrin. Foto: Harry Tiits

Lili on restorani juhataja, kelle unistus on kunagi välja anda «külmkapi põhja» retseptiraamat. Selle eesmärk oleks teistele kokkuhoidmise nippe jagada. Kokanduseni jõudis Lili juba lapsepõlves. Nimelt tegeles tema ema restorani pidamisega ning Lili tolknes väikese tüdrukuna kokkadel jalus. Oma kindlaks tugevuseks peab Lili maitsete kombineerimist.