AITAB RAISKAMISEST ⟩ 3 geniaalset nippi säilivusaja ületanud pagaritoote päästmiseks

Leib teeb juuksed pehmeks

Kui aegunud leiba pole soovi süüa, võib selle võtta kasutusse ilu hüvanguks. Esmalt tasub märkimist, et meie esivanemad kasutasid leiba juuste pesemiseks ja on neid, kes väidavad selle olevat šampoonist ja maskist tõhusama ka täna. Peapesuks sobib siiski vaid must, soovitatavalt seemneteta leib, šampoon-maski tegemiseks tuleb sellele peale kallata kuum vesi või taimetee ning leib võimalikult väikesteks tükkideks mudida. Enne juustele kandmist võiks segu seista. Leidub arvamusi, et piisab veerand tunnist, aga maski tehakse ka üleöö. Leivaga juuksepesemise fännid kinnitavad, et see annab juustele pehmust, läikivust ja head kammitavust, mida kinnitab ka tõsiasi, et leiba leiab päris paljudest kosmeetikasalongides müüdavatest ilutoodetest.